Дачница в Ленобласти обезвредила грабителя в одиночку

Попытавшегося сбежать 31-летнего мужчину задержали полицейские и доставили в отдел.

В полицию Ломоносовского района поздно вечером 19 августа поступило заявление о попытке кражи в частном доме в посёлке Пески. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место сотрудники установили обстоятельства произошедшего. Около 19:35 неизвестный мужчина беспрепятственно проник в жилище. Попытку хищения имущества пресекла сама владелица дома: она проявила бдительность и успела запереть злоумышленника внутри помещения до приезда правоохранителей.

Попытавшегося сбежать 31-летнего мужчину задержали полицейские и доставили в отдел. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ ("покушение на кражу с незаконным проникновением в жилище"). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина с криминальным прошлым задержан по подозрению в убийстве матери на севере Петербурга.

Фото: Piter.TV