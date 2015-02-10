На Васильевском острове пьяный водитель колесил за рулём угнанного внедорожника

Мужчина, не имевший прав, был остановлен ДПС.

В ночь на пятницу на Васильевском острове сотрудники ДПС задержали 24-летнего мужчину, который управлял автомобилем без прав и в состоянии предполагаемого алкогольного опьянения. Позже выяснилось, что внедорожник был угнан у владельца.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошёл в 01:50 возле дома на Среднем проспекте В.О. Нарушитель был остановлен за рулём автомобиля Land Rover Freelander 2. По данным полиции, молодой человек не имел водительского удостоверения и находился в состоянии опьянения. Его доставили в отдел для оформления и привлекли к административной ответственности по статье за управление автомобилем в нетрезвом виде без прав. Внедорожник был помещён на специализированную стоянку.

Позднее, в течение ночи, в полицию обратился житель Василеостровского района с заявлением об угоне. По словам заявителя, в период с 00:00 до 04:20 его Land Rover стоимостью 1,65 млн рублей был похищен малознакомым мужчиной. Описание и номер автомобиля совпали с задержанным экипажем ДПС. В настоящее время полиция проводит проверку по факту угона. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV