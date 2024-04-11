После ДТП на улице Веры Слуцкой школьница оказалась в больнице

Полиция проводит проверку по факту аварии.

В пятницу днём в Колпино произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала несовершеннолетняя пешеход. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, инцидент произошёл в 13:20 напротив дома 7 на улице Веры Слуцкой. 43-летний водитель автомобиля Opel Astra, двигаясь от проспекта Ленина в сторону Павловской улицы, совершил наезд на 12-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

В результате наезда шестиклассница получила тяжёлые травмы. На место происшествия незамедлительно выехала скорая медицинская помощь, которая госпитализировала пострадавшую в ближайшее медицинское учреждение. По последним данным, её состояние врачи оценивают как тяжёлое. В настоящее время по факту дорожной аварии проводится доследственная проверка.

Фото: Piter.TV