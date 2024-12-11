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Нетрезвый водитель Hyundai въехал в металлическое ограждение на Маршала Казакова
Сегодня, 15:57
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Нетрезвый водитель Hyundai въехал в металлическое ограждение на Маршала Казакова

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Ранее мужчину привлекали к административной ответственности за превышение скорости движения.

Росгвардейцы задержали пьяного водителя иномарки, который врезался в металлическое ограждение. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 2 февраля сотрудники вневедомственной охраны при патрулировании заметили, что управлявший автомобилем Hyundai Solaris на улице Маршала Казакова не справился с управлением и, наехав на поребрик, повредил ограждение, отделяющее трамвайные пути от дороги. 

Был задержан нетрезвый 38-летний мужчина. Ранее его привлекали к административной ответственности за превышение скорости движения.

Ранее на Piter.TV: на Нарвском проспекте такси врезалось в стоявший на светофоре автобус. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: пьяный водитель, улица маршала казакова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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