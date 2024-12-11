На Нарвском проспекте такси врезалось в стоявший на светофоре автобус

По словам очевидцев, виновник происшествия — таксист.

Утром в понедельник, 3 февраля, на Нарвском проспекте в Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием такси и автобуса маршрута №66.

Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб", автобус остановился на красный сигнал светофора, когда в него сзади врезался автомобиль такси. Подписчики группы в основном считают виновником ДТП водителя такси. А некоторые пользователи отшутились, предположив, что водитель автобуса вызвал себе такси.

Информации о пострадавших в результате происшествия пока не поступало. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ленобласти за выходные в ДТП пострадали 38 человек.

Фото: ВКонтакте / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"