В Ленобласти за выходные в ДТП пострадали 38 человек

Ещё трое погибли.

Управление Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опубликовало в своём Telegram-каеаое статистику дорожно-транспортных происшествий за минувшие выходные.

Согласно данным ведомства, на территории Ленинградской области за выходные зарегистрировано 244 дорожных аварии, в которых пострадали 35 взрослых и 3 ребёнка, а также погибли 3 человека. В Санкт-Петербурге за аналогичный период произошло 704 ДТП. В результате этих аварий пострадали 13 взрослых и 1 ребёнок, а также погиб 1 человек.

В общей сложности за выходные в Петербурге и Ленобласти произошло 948 ДТП. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и быть особенно внимательными на дорогах.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге задержаны подростки, занимавшиеся трэш-блогингом.

Фото: Piter.TV; Telegram-канал "Управление Госавтоинспекции по СПб и ЛО"