Нетрезвого водителя остановила стрельба под Петербургом

Полиция Ломоносовского района задерживала пьяного водителя с помощью табельного оружия.

Как сообщили в МВД России, рано утром 21 марта на 22-м километре трассы "Стрельна — Кипень — Гатчина" сотрудники Госавтоинспекции пытались остановить мужчину на автомобиле Volkswagen Tiguan за грубое нарушение ПДД, однако он только прибавил скорость. Тогда было организовано преследование, и инспекторы произвели один выстрел по колесам машины. Нарушителем оказался 41-летний местный житель.

В отношении злоумышленника составлены административные протоколы по ст. 12.3 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов), ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства).

