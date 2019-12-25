Нетрезвый водитель Ford без прав задержан со стрельбой на Пискарёвском проспекте

Содержание спирта в крови мужчины превышало норму в четыре раза. У него отсутствовало водительское удостоверение и страховка, ключи от автомобиля он взял у своей гражданской жены и уехал на отдых с новой подругой.

Мужчина попытался уйти от ДПС на Пискарёвском проспекте поздно вечером 10 ноября, повредив несколько автомобилей. Об этом сообщает "Дорожный инспектор".

Инцидент произошел после того, как водитель проигнорировал просьбу остановить транспортное средство для проверки документов. Мужчина решил не снижать скорость и отправился в сторону КАД, а затем начал наворачивать круги по Калининскому району, заставив инспекторов применить огнестрел. Когда одна из выпущенных пуль попала в колесо автомобиля, машина оказалась заблокированной, и Ford врезался в припаркованные рядом машины.

Задержанный мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения: содержание спирта в его крови превышало норму в четыре раза. У него отсутствовало водительское удостоверение и страховка, ключи от автомобиля он взял у своей гражданской жены и уехал на отдых с новой подругой. Инспекторы узнали, что нарушитель употреблял спиртные напитки в выходной день, а звуки сигналов ДПС он не слышал.

В отношении "гонщика" составлены административные материалы за вождение в состоянии алкогольного опьянения без прав и за несоблюдение требований полиции. Также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела за кражу транспорта.