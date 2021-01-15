Нетрезвый посетитель украл флешку из ноутбука в ресторане на Кораблестроителей

По камерам удалось узнать, что сразу после совершенного правонарушения гражданин направился в свой гостиничный номер в этом же здании.

На Васильевском острове росгвардейцы задержали постояльца отеля, который похитил флешку из чужого ноутбука. Об этом сообщила пресс-служба Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленинградской области.

Утром 17 июля росгвардейцы задержали нетрезвого мужчину, который, находясь в ресторане гостиницы на улице Кораблестроителей, похитил USB-флешку из ноутбука и попытался скрыться.

По камерам удалось узнать, что сразу после совершенного правонарушения гражданин направился в свой гостиничный номер в этом же здании. Росгвардейцы доставили задержанного в 37 отдел полиции.

Ранее пожилая пациентка петербургской больницы заявила о пропаже крупной суммы из футляра для очков.

Видео: пресс-служба Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленинградской области