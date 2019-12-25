Пожилая пациентка петербургской больницы заявила о пропаже крупной суммы из футляра для очков

Вор проник в палату и добрался до сумки пенсионерки.

В палате больницы № 9 на Крестовском острове произошла кража. У пожилой пациентки отделения "Гнойная хирургия" пропало 50 тыс. рублей из футляра для очков. Об этом стало известно Piter.TV.

По предварительным данным, злоумышленник пробрался в палату и обнаружил там сумку пенсионерки, в которой и находилась очешница с крупной суммой.

На место прибыли сотрудники полиции, они произвели в палате фотосъёмку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в подвале петербургской больницы обнаружен сгнивший труп.

Фото: Piter.TV