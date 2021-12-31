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В подвале петербургской больницы обнаружен сгнивший труп
Сегодня, 9:40
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В подвале петербургской больницы обнаружен сгнивший труп

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Личность погибшего устанавливают.

Сотрудник городской больницы № 26 в Московском районе Петербурга обратился к правоохранителям, заявив, что он нашёл в подвале учреждения сгнивший труп мужчины. Об этом стало известно Piter.TV.

Инцидент случился в больнице на улице Костюшко. Тело находилось на входе в подвал. Прибывшие на место следователи обнаружили на нем сильные гнилостные изменения.

Причину смерти и личность погибшего будут устанавливать полицейские и работники морга №1.

Ранее мы сообщили о том, что из озера Вуокса достали тело мужчины, утонувшего 2 июля.

Фото: Piter.TV

Теги: больница, полиция, санкт-петербург, труп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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