Из озера Вуокса достали тело мужчины, утонувшего 2 июля

Тело было доставлено на берег и передано сотрудникам полиции.

Спасатели четверо суток искали тело утонувшего в озере мужчины. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба ЛО.

Мужчина утонул в озере Вуокса 2 июля. Спасатели поисково-спасательного отряда города Приозерск обнаружили тело погибшего 6 июля. Тело было доставлено на берег и передано сотрудникам полиции.

Данный участок не в ходит в список мест патрулирования отряда. Спасатели просят отдыхающих быть предельно внимательными на акваториях.

Ранее стало известно, что в Ленобласти с начала июня утонули 17 человек.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО