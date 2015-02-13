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Из озера Вуокса достали тело мужчины, утонувшего 2 июля
Сегодня, 9:06
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Из озера Вуокса достали тело мужчины, утонувшего 2 июля

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Тело было доставлено на берег и передано сотрудникам полиции. 

Спасатели четверо суток искали тело утонувшего в озере мужчины. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба ЛО.

Мужчина утонул в озере Вуокса 2 июля. Спасатели поисково-спасательного отряда города Приозерск обнаружили тело погибшего 6 июля. Тело было доставлено на берег и передано сотрудникам полиции. 

Данный участок не в ходит в список мест патрулирования отряда. Спасатели просят отдыхающих быть предельно внимательными на акваториях. 

Ранее стало известно, что в Ленобласти с начала июня утонули 17 человек.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: вуокса, озеро, утонул
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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