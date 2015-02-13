Из озера Вуокса достали тело мужчины, утонувшего 2 июля

Спасатели четверо суток искали тело утонувшего в озере мужчины. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба ЛО.
Мужчина утонул в озере Вуокса 2 июля. Спасатели поисково-спасательного отряда города Приозерск обнаружили тело погибшего 6 июля. Тело было доставлено на берег и передано сотрудникам полиции.
Данный участок не в ходит в список мест патрулирования отряда. Спасатели просят отдыхающих быть предельно внимательными на акваториях.
Ранее стало известно, что в Ленобласти с начала июня утонули 17 человек.
Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО
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