В Ленобласти с начала июня утонули 17 человек

Отдыхающим в очередной раз напоминают, что ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра детей, а также входить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Специалисты Аварийно-спасательной службы Ленинградской области (АСС) провели уже более 120 рейдов на областных водоёмах в рамках особого режима работы. С начала июня на водных объектах утонули 17 человек, при этом ни одного смертельного случая не произошла на патрулируемых спасателями объектах. Об этом сообщил Комитет правопорядка и безопасности ЛО.

Во время профилактических рейдов специалисты напоминают отдыхающим о правилах безопасности и запрете купания в необорудованных местах, а также находятся в оперативной готовности прийти на помощь.

Отдыхающим в очередной раз напоминают, что ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра детей, а также входить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Купаться можно только в оборудованных местах. В экстренных случаях необходимо звонить по номеру 112.

В среду, 6 июля, спустя двое суток в реке Бурная нашли тело 87-летнего водителя.

Фото: ВКонтакте / Комитет правопорядка и безопасности ЛО