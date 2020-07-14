Спустя двое суток в реке Бурная нашли тело 87-летнего водителя

По предварительной информации, пенсионер, двигаясь задним ходом, не справился с управлением автомобиля и съехал в реку.

Из реки Бурная в Приозерском районе достали тело 87-летнего пенсионера, который на автомобиле "Нива" съехал в воду и утонул. Тело погибшего смогли найти лишь через двое суток. Об этом сообщила "Аварийно-спасательная служба ЛО.

По предварительной информации, пенсионер, двигаясь задним ходом, не справился с управлением автомобиля и съехал в реку. Мужчина не смог выбраться из автомобиля и погиб.

Ранее в Волхове утонул несовершеннолетний житель Ленобласти.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО