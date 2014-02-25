В Волхове утонул несовершеннолетний житель Ленобласти

Установлено, что мальчик купался в необорудованном месте.

Во вторник, 5 июля, стало известно, что подросток утонул в Волхове в Ленинградкой области. Об этом сообщили в аварийно-спасательной службе 47-го региона.

Установлено, что мальчик купался в необорудованном месте, которое не патрулируют спасатели. Тело ребёнка достали на берег и передали сотрудникам полиции.

Ранее в Ленобласти с начала лета утонули 13 человек. Взрослым в очередной раз напоминают, что они должны внимательно следить за своими детьми. Также запрещается купаться пьяными.

Фото: Piter.tv

