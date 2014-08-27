В Ленобласти с начала лета утонули 13 человек

В том числе двое детей.

В реках, озерах и карьерах Ленобласти с начала лета утонули 13 человек. Статистику опубликовала региональная аварийно-спасательная служба.

Сотрудники аварийно-спасательной службы каждый день патрулируют подшефные водоемы. На этих объектах утонувших нет, но трагедии в целом по региону случаются регулярно.

Взрослым в очередной раз напоминают, что они должны внимательно следить за своими детьми. Также запрещается купаться пьяными.

С 1 июня по 4 июля в регионе утонули 13 человек, в том числе двое несовершеннолетних.

В конце июня мужчина утонул в Новоладожском канале.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО