Нетрезвый мужчина в нижнем белье напал на петербурженку

Его оперативно задержали сотрудники Росгвардии.

В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя, который напал на прохожую. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны.

К сотрудникам Росгвардии, находившимся на маршруте патрулирования, обратилась гражданка. Она сообщила, что нетрезвый мужчина в одном нижнее белье напал на неё, когда она возвращалась из магазина домой по Богатырскому проспекту. Он повалил женщину на землю, после чего ударил руками и ногами по туловищу и в область головы, а затем скрылся. По "горячим" следам, росгвардейцы задержали нападавшего около соседнего дома. Было установлено, что 61-летний гражданин ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабеж.

Так как задержанный вел себя неадекватно, его передали врачам скорой помощи. Пострадавшей тоже понадобилась медицинская помощь, у нее были диагностированы ушибы, сотрясение головного мозга и другие травмы.

Ранее во Всеволожске росгвардейцы задержали рецидивиста, который украл рюкзак из гипермаркета.

Фото: Piter.tv