Во Всеволожске задержали рецидивиста, который украл рюкзак из гипермаркета

Похищенный предмет стоимостью 2 тыс. рублей изъяли сотрудники Росгвардии.

В понедельник, 3 октября, сотрудники Росгвардии во Всеволожске задержали мужчину, который украл рюкзак стоимостью 2 тыс. рублей из гипермаркета. Как сообщила пресс-служба ФГКУ УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти, мужчину заметили на выходе из помещения, но он оказал сопротивление свидетелям.

Воришка пытался пронести рюкзак мимо кассы магазина на Колтушском шоссе примерно в 15:30. Его вовремя заметили работники гипермаркета и нажали кнопку тревожной сигнализации. Именно в этот момент злоумышленник затеял драку, которую разняли росгвардейцы.

Мужчина доставлен в отдел полиции. Он уже имеет несколько судимости за кражи и хранение наркотиков.

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Фото: ФГКУ УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти