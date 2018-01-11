Из квартиры на Искровском проспекте вынесли драгоценности на 1,7 млн рублей

Хозяйка заявила о краже позолоченных часов, ювелирных изделий, серебряных гребня и ложек, деревянного киота для иконы XIX века и наличных.

Крупная кража произошла в Невском районе. Неизвестный вынес из квартиры 41-летней женщины на Искорвском проспекте драгоценности и антикварные вещи на 1,7 млн рублей. Об этом стало известно Piter.TV.



Заявительница отметила, что преступление произошло неделю назад. Неизвестный украл из квартиры на пятом этаже позолоченные часы, ювелирные изделия, серебряные гребень и ложки, а также деревянный киот для иконы XIX века и наличные.



Специалисты приехали по указанному хозяйкой адресу и убедились, что входная дверь не была взломана, как и окна. Также изъяты отпечатки пальцев, возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что в общежитии Петербурга задержали 20-летнего парня, который украл почти полмиллиона у 86-летней женщины.

Фото: Pxhere