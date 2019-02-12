В общежитии Петербурга задержали 20-летнего парня, который украл почти полмиллиона у 86-летней женщины

Молодой человек позвонил женщине и заявил, что ее внучка попала в ДТП.

В минувшую среду, 7 сентября, в полицию поступило сообщение, что у пенсионерки на проспекте Славы украли 430 000 рублей. Об этом 13 сентября рассказали в пресс-службе служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

Молодой человек позвонил женщине и заявил, что ее внучка попала в ДТП. Мошенник потребовал 430 000 рублей, чтобы прекратить уголовное дело. Деньги пенсионерка передала приехавшему курьеру.

Через 5 дней злоумышленника задержали в общежитии на улице Здоровцева. Ему избежать уголовной ответственности деньги не помогут. Дело заведено по статье "Мошенничество".

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти