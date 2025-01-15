Росгвардейцы задержали в центре Петербурга пьяную женщину за рулем Toyota

В Центральном районе Северной столицы ночью 28 августа сотрудники Росгвардии задержали нетрезвую водительницу.
В полицию поступила информация о том, что по Невскому проспекту движется автомобиль Toyota, совершая опасные маневры. На розыск были ориентированы дежурные наряды. Вскоре машину нашли на Суворовской площади, за рулем находилась 33-летняя местная жительница в состоянии опьянения. Кроме того, в салоне вместе с ней сидел 43-летний рецидивист, владелец транспортного средства.
Задержанных увезли в отдел. Водительница отказалась от прохождения медицинского освидетельствования.
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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
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