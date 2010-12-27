В Петербурге ночью полицейские устроили погоню за несовершеннолетним водителем каршеринга

Решается вопрос об возбуждении уголовного дела.

На выходных полицейские устроили погоню по улицам Петербурга за каршерингом, за рулем которого находился несовершеннолетний подросток. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД.

Так 24 ноября около 23:10 у дома №1 по набережной Чёрной речки, водитель транспортного средства Киа Рио (каршеринг) не выполнил требования об остановке автомобиля и предпринял попытку скрыться по Красногвардейскому переулку. Сотрудники ГИБДД отправились вслед за автомобилем, около дома №8 по Красногвардейскому переулку водителя каршеринга удалось задержать. Им оказался подросток 2002 года рождения.

Автомобиль был взят в прокат по поддельному аккаунту. Решается вопрос об возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге задержали наркомана, угнавшего каршеринговый BMW.

Фото: Piter.TV