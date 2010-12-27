В Петербурге задержали наркомана, угнавшего каршеринговый BMW

Его задержали до 14 января следующего года.

Как стало известно, молодого человека, угнавшего каршеринг BMW, арестовали до14 января следующего года за хранение наркотиков. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов Петербурга.

Задержаного зовут Александр Громов. При досмотре полицейские обнаружили у него дома пакет мефедрона. Также они обнаружили у него ряд запрещенных веществ во время поимки после погони. Он употребляет наркотические вещества, работы, как и устойчивых социальных связей, не имеет.

Напомним, что он решил угнать каршеринг BMW, но его обнаружили сотрудники ГИБДД. Во время задержания он сбежал, попутно наехав на сотрудника автоинспекции. Позже его поймали, прятавшегося в кустах, при помощи кинологов.

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