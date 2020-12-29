Несовершеннолетний выпал из окна на Красносельском шоссе

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В Петербурге после падения 17-летнего юноши из окна возбудили уголовное дело "причинение смерти по неосторожности". Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 14 января в 15:10 поступило сообщение, что из дома 54 корпус 1 по Красносельскому шоссе выпал мужчина. По прибытию на место происшествия установлено, что после падения с окна, расположенного на 16 этаже лестничной площадки, обнаружен труп 17-летнего Б.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Семья не полная (отец умер в 2004 году), благополучная, на учете не состоит.

Изъято: следы пальцев рук, фрагмент следа обуви, стеклянная бутылка, куртка серого цвета, рюкзак с мобильным телефоном, ноутбук, видео ТСЖ будет просмотрено и изъято 15 января

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

После падения ребенка из окна школы на Савушкина ранее также возбудили уголовное дело.

Фото: Piter.tv