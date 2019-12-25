Несовершеннолетний на мотоцикле устроил аварию на проспекте Просвещения

В результате ДТП несовершеннолетний с различными травмами был госпитализирован в больницу.

Несовершеннолетний петербуржец на мотоцикле устроил ДТП на проспекте Просвещения. Подробности стали известны Piter.tv.

По предварительной информации, поздним вечером 5 сентября 16-летний подросток на мотоцикле поехал на красный сигнал светофора и столкнулся с движущимся во встречном направлении и совершающим поворот налево, предположительно, по дополнительной зеленой секции светофора Hyundai Solaris.

В результате ДТП несовершеннолетний с различными травмами был госпитализирован в больницу. В его отношении составлен административный протокол.

Накануне в Сосновом Бору 12-летняя девочка на самокате попала под колеса автомобиля.

Фото: Piter.tv