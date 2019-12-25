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В Сосновом Бору 12-летняя девочка на самокате попала под колеса автомобиля
Сегодня, 8:43
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Сосновом Бору 12-летняя девочка на самокате попала под колеса автомобиля

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Пострадавшая с различными травмами, в состояние средней степени тяжести госпитализирована в больницу.

В Сосновом Бору под колёса легковушки попала 12-летняя девочка на самокате. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 6 сентября 62-летний водитель на автомобиле Hyundai Tucson на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 12-летнюю девочку, которая передвигалась на самокате (механический), без сопровождения взрослых.

Пострадавшая с различными травмами, в состояние средней степени тяжести госпитализирована в больницу.

Водитель к административной ответственности за нарушения ПДД в 2022 году привлекался два раза.

Накануне на Колокольной машина вылетела на тротуар и сбила троих пешеходов.

Фото: Piter.tv

Теги: самокат, сосновый бор
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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