На Колокольной машина вылетела на тротуар и сбила троих пешеходов

Два человека попали больницу.

Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства ДТП на Колокольной улице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Сегодня, 6 сентября, в 10:51 в полицию Центрального района поступила информация о том, что на улице Колокольная 2/18 24-летний водитель Ford Focus при повороте с трамвайных путей по Владимирскому проспекту на разрешающий сигнал светофора не справился с управлением и выехал на пешеходную зону.

В результате ДТП 19-летний молодой человек в тяжёлом состоянии и 64-летняя женщина в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницу. Также 18-летняя девушка после оказания медицинской помощи отпущена домой. Устанавливаются детали произошедшего.

Также ранним утром 6 сентября во время ДТП на Московском шоссе водитель Lada вылетел через лобовое стекло и его переехал автомобиль.

Фото: Piter.tv