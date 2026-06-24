Петербургская полиция задержала двух школьников-зацеперов

Сотрудникам транспортной полиции Петербурга удалось установить личности двух подростков, которые подвергали свою жизнь смертельной опасности ради острых ощущений. Злоумышленники, 14 и 15 лет, были замечены на видеозаписи, где они едут на высокоскоростном поезде, зацепившись за выступы с внешней стороны состава, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным пресс-службы УТ МВД России по СЗФО, ходе разбирательства выяснилось, что школьники регулярно практиковали "зацепинг" на поездах, отправляясь с разных вокзалов. Одна из последних зафиксированных поездок проходила по маршруту от Московского вокзала до станции Малая Вишера, во время которой подростки проехали между вагонами снаружи состава.
В отношении законных представителей несовершеннолетних составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ. С самими юношами и их одноклассниками проведены профилактические беседы о смертельной опасности такого хобби и необходимости соблюдения правил безопасности.
Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних напомнили детям о недопустимости вмешательства в работу транспортной инфраструктуры.
Ранее мы сообщили о том, что 26-летний мигрант подозревается в поджоге вагона электрички в депо Балтийского вокзала.
Видео: Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО
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