Петербургская полиция задержала двух школьников-зацеперов

Одна из последних зафиксированных поездок проходила по маршруту от Московского вокзала до станции Малая Вишера, во время которой подростки проехали между вагонами снаружи состава.

Сотрудникам транспортной полиции Петербурга удалось установить личности двух подростков, которые подвергали свою жизнь смертельной опасности ради острых ощущений. Злоумышленники, 14 и 15 лет, были замечены на видеозаписи, где они едут на высокоскоростном поезде, зацепившись за выступы с внешней стороны состава, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным пресс-службы УТ МВД России по СЗФО, ходе разбирательства выяснилось, что школьники регулярно практиковали "зацепинг" на поездах, отправляясь с разных вокзалов. Одна из последних зафиксированных поездок проходила по маршруту от Московского вокзала до станции Малая Вишера, во время которой подростки проехали между вагонами снаружи состава.

В отношении законных представителей несовершеннолетних составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ. С самими юношами и их одноклассниками проведены профилактические беседы о смертельной опасности такого хобби и необходимости соблюдения правил безопасности.

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних напомнили детям о недопустимости вмешательства в работу транспортной инфраструктуры.

Ранее мы сообщили о том, что 26-летний мигрант подозревается в поджоге вагона электрички в депо Балтийского вокзала.

Видео: Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО