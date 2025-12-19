  1. Главная
Жителям Петербурга перечислили нерабочие дни 2026 года
Сегодня, 16:59
Уже в следующем месяце длинные выходные будут с 21 по 23 февраля.

Петербуржцам перечислили нерабочие дни и сокращенные недели нового года. Об этом пишет 6 января spb.aif.ru

В следующем месяце длинные выходные будут с 21 по 23 февраля благодаря Дню защитника Отечества. В марте сократят неделю с 10 по 13 числа, в апреле – с 26 по 30 числа, в мае – с 12 по 15 числа, в июне – с 8 по 11 числа. Во второй половине 2026-го нерабочими станут 4 ноября и 31 декабря. 

А шестидневки в этом году не ожидаются, отметила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

