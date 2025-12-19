В новогодние каникулы "Царское Село" посетили свыше 115 тыс. человек

Самым востребованным оказался Екатерининский дворец.

Более 117 тыс. человек посетили Государственный музей-заповедник "Царское Село" в новогодние каникулы. Для них было проведено свыше 5,5 тыс. экскурсий, сообщили в учреждении 12 января.

Самым востребованным оказался Екатерининский дворец. Там работали два экскурсионных маршрута, что позволило принимать в среднем по 6 тыс. гостей ежедневно. Кроме того, посетителей принимали музей "Россия в Великой войне" в Ратной палате, павильон "Арсенал", а также выставка "Придворный экипаж в Царском Селе".

Объекты участвовали в программе "Пушкинская карта": возможностью в праздники воспользовались 1,3 тыс. человек.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село" (Екатерина Новак)