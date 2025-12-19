  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В новогодние каникулы "Царское Село" посетили свыше 115 тыс. человек
Сегодня, 15:59
152
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В новогодние каникулы "Царское Село" посетили свыше 115 тыс. человек

0 0

Самым востребованным оказался Екатерининский дворец.

Более 117 тыс. человек посетили Государственный музей-заповедник "Царское Село" в новогодние каникулы. Для них было проведено свыше 5,5 тыс. экскурсий, сообщили в учреждении 12 января. 

Самым востребованным оказался Екатерининский дворец. Там работали два экскурсионных маршрута, что позволило принимать в среднем по 6 тыс. гостей ежедневно. Кроме того, посетителей принимали музей "Россия в Великой войне" в Ратной палате, павильон "Арсенал", а также выставка "Придворный экипаж в Царском Селе". 

Объекты участвовали в программе "Пушкинская карта": возможностью в праздники воспользовались 1,3 тыс. человек.  

Ранее мы рассказывали о том, что рождественские богослужения в храмах Петербурга посетили более 200 тыс. человек. 

Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село" (Екатерина Новак) 

Теги: праздники, царское село
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии