ВЦИОМ: Пасха входит в число главных праздников россиян

Пасха входит в число главных праздников россиян. Об этом следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отмечается, что в рейтинге российских праздников Пасха занимает четвертое место, уступая только Новому году, Дню Победы и 8 Марта. По данным ВЦИОМ, ее будут отмечать 7 из 10 граждан. Самым православным округом оказался Сибирский. Северо-Кавказский назван наименее православным.

Также в ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день Пасха сохраняется больше как культурно значимое событие. Кроме того, ее содержание все больше определяется семейными практиками, а не религиозной дисциплиной. При этом всего 22% опрошенных респондентов считают Пасху главным праздником.

