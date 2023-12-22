Жители трех районов Петербурга пожаловались на неприятный запах

Изначально на запах пожаловались проживающие в Кировском районе петербуржцы, однако в воскресенье вонь распространилась до Приморского и Василеостровского районов.

Жители Кировского, Приморского и Василеостровского районов Петербурга в группе "Неприятный запах в Кировском районе СПб" во "ВКонтакте" сообщили о резком неприятном запахе, который появился 29 марта и отмечается также сегодня, 31 марта.

Изначально на запах пожаловались проживающие в Кировском районе петербуржцы, однако в воскресенье вонь распространилась до Приморского и Василеостровского районов.

Дошло до Васильевского острова. Пахнет смесью мусора, жженой резины и гари. Проснулась от запаха в 7 утра, закрыла все окна. Жительница Василеостровского района Петербурга

Да, в Приморском тоже дышать нечем, ужасный запах, похожий на газ. Проснулась от головной боли, дышать нечем. Жительница Приморского района Петербурга

Городские службы и региональный Роспотребнадзор петербуржцам не отвечают. Активисты призывают обращаться по номеру телефона: 417-59-36.

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Фото: pxhere