  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Жители трех районов Петербурга пожаловались на неприятный запах
Сегодня, 15:51
184
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Жители трех районов Петербурга пожаловались на неприятный запах

0 0

Изначально на запах пожаловались проживающие в Кировском районе петербуржцы, однако в воскресенье вонь распространилась до Приморского и Василеостровского районов.

Жители Кировского, Приморского и Василеостровского районов Петербурга в группе "Неприятный запах в Кировском районе СПб" во "ВКонтакте" сообщили о резком неприятном запахе, который появился 29 марта и отмечается также сегодня, 31 марта.

Изначально на запах пожаловались проживающие в Кировском районе петербуржцы, однако в воскресенье вонь распространилась до Приморского и Василеостровского районов. 

Дошло до Васильевского острова. Пахнет смесью мусора, жженой резины и гари. Проснулась от запаха в 7 утра, закрыла все окна.

Жительница Василеостровского района Петербурга

Да, в Приморском тоже дышать нечем, ужасный запах, похожий на газ. Проснулась от головной боли, дышать нечем.

Жительница Приморского района Петербурга

Городские службы и региональный Роспотребнадзор петербуржцам не отвечают. Активисты призывают обращаться по номеру телефона: 417-59-36.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге произошел разлив нефтепродуктов в акватории реки Малая Невка.

Фото: pxhere

Теги: вонь, неприятный запах
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии