В Киришах жители пожаловались на вонь

Жители города Кириши пожаловались на вонь. Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора проверяет обращения местных о неприятном запахе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По словам активистов, специфический запах люди ощущают в жилой застройке. Они связывают появление вони с предприятиями, подлежащими федеральному экологическому надзору.
Сотрудники управления проверяют жалобы. О результатах будет сообщено дополнительно.
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Фото: Pxhere
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