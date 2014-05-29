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В Киришах жители пожаловались на вонь
Сегодня, 15:53
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В Киришах жители пожаловались на вонь

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Специфический запах люди ощущают в зоне жилой застройки.

Жители города Кириши пожаловались на вонь. Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора проверяет обращения местных о неприятном запахе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

По словам активистов, специфический запах люди ощущают в жилой застройке. Они связывают появление вони с предприятиями, подлежащими федеральному экологическому надзору.

Сотрудники управления проверяют жалобы. О результатах будет сообщено дополнительно.

Ранее мы писали, что асфальт с запахом ягод уложили на Псковской улице.

Фото: Pxhere

Теги: вонь, кириши, росприроднадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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