Асфальт с запахом ягод уложили на Псковской улице

Производство и укладка материала осуществляется силами группы компаний "АБЗ-1", являющейся разработчиком смеси и осуществляющей ремонт улицы в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в рамках ремонта Псковской улицы была уложена уникальная асфальтобетонная смесь с ароматом ягод. Это стало вторым опытом использования ароматизированного асфальта в городе. Ранее такой материал был опробован в 2019 году на Белоостровской улице и в 2022 году в Ленинградской области.

Запах горячего асфальта может вызывать дискомфорт у людей, поэтому дорожники начали использовать технологию, которая заменяет его ароматом ягод. Производство и укладка материала осуществляется группой компаний "АБЗ-1". Ароматизатор для асфальта обладает повышенными характеристиками термостойкости и полностью натурален.

Запах данного асфальта, данный аромат ощущается только во время укладки. Он, собственно, для того и был придуман, чтобы снизить негативную реакцию населения на ароматы битума и нефтепродуктов, которые вырабатываются при укладке. Соответственно, главная цель – это снизить негативную реакцию населения в жилой застройке во время укладки. После того, как укладка заканчивается, асфальт остывает, запах уже не будет ощущаться. Александр Тютюнченко, инженер научно-исследовательского центра группы компаний "АБЗ-1"

Помимо укладки нового асфальта, в рамках ремонта Псковской улицы будет обновлено 550 метров дорожного полотна, заменен бортовой камень и восстановлено нарушенное благоустройство.

Видео: Piter.TV