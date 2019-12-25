Непопулярные китайские автомобили снимают с продажи в Петербурге

С начала 2024 года в городе закрылись более двадцати автосалонов, специализирующихся на продаже китайских автомобильных марок.

Рост спроса на китайские автомобили привел к насыщению рынка этими моделями, что вынудило некоторых автодилеров в Петербурге прекратить сотрудничество с определенными производителями, сообщает "Деловой Петербург".

С начала 2024 года в городе закрылись более двадцати автосалонов, специализирующихся на продаже китайских автомобильных марок. Среди закрытых шоурумов источники, пожелавшие остаться неизвестными, назвали дилерские центры компаний Omoda и Jaecoo, которые были популярны до тех пор, пока ключевые игроки рынка, такие как Geely, Chery и Haval, не запустили полноценное производство.

Также был указан критерий, по которому автодилеры принимают решение о прекращении сотрудничества с брендом. Если продажи автомобилей через конкретный салон составляют менее десяти единиц в месяц, сотрудничество прекращается.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)