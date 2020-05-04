Петербуржцы начали готовить свои автомобили к зиме

Средняя стоимость работ и необходимых материалов в городе составляет около 14 тысяч рублей, при этом женщины чаще тратят больше, чем мужчины.

Согласно опросу Авито, наиболее частой процедурой подготовки автомобилей к зимнему сезону является замена шин. В первую очередь в шиномонтаж обращаются автоледи и водители старше 65 лет. В Петербурге 61% автомобилистов заливают незамерзайку, а 27% проверяют отопительную систему. Средняя стоимость работ и необходимых материалов в городе составляет около 14 тысяч рублей, при этом женщины чаще тратят больше: каждая четвертая ими готова отдать свыше 20 000 рублей, тогда как среди мужчин такую сумму закладывают лишь 14%.

Почти все автомобилисты в Санкт-Петербурге меняют резину на зимнюю. Опрос показал, что 58% женщин делают это заранее, тогда как среди мужчин этот показатель составляет 54%. Мужчины чаще меняют резину уже после первого снега: 7% против 5% женщин. С возрастом водителя также увеличивается вероятность того, что он поменяет шины заранее.

При подготовке к зиме 61% автовладельцев заправляют незамерзайку, 27% проверяют систему отопления, в то время как 4% исправляют кузовные повреждения. Зимние аксессуары, такие как щетки для снегосноса (73%) и скребки (72%), наиболее популярны.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы потратили свыше 19,2 млрд рублей на ювелирные изделия за девять месяцев 2024 года.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)