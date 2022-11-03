Петербуржцы потратили свыше 19,2 млрд рублей на ювелирные изделия за девять месяцев 2024 года

Рынок Ленинградской области также продемонстрировал значительный рост — на 43%, что позволило ему занять четвертое место по темпам роста оборота в России и первое в СЗФО.

Аналитический центр SOKOLOV сообщает, что ювелирный розничный рынок Петербурга за январь-сентябрь 2024 года увеличился на 15% и достиг 19,2 млрд рублей, что сделало город лидером по Северо-Западному федеральному округу и вторым по всей России.

Рынок Ленинградской области также продемонстрировал значительный рост — на 43%, что позволило ему занять четвертое место по темпам роста оборота в России и первое в СЗФО. Объем рынка в регионе составил 1,5 млрд рублей. Совокупный объем ювелирного рынка Санкт-Петербурга и Ленинградской области за девять месяцев 2024 года превысил 20,7 млрд рублей. В целом по России оборот ювелирных украшений увеличился на 26,3%, достигнув 312 млрд рублей. В топ-3 регионов СЗФО по объему рынка также вошли Калининградская область (3,4 млрд рублей) и Мурманская область (1,6 млрд рублей).

Средний чек на ювелирные изделия в Санкт-Петербурге за отчетный период вырос на 12% и составил 9708 рублей, тогда как в среднем по России этот показатель равен 8632 рублям. В Ленинградской области средний чек увеличился на 18% и составил 7143 рубля.

Руководитель Аналитического центра SOKOLOV Алина Колпакова подчеркнула, что основным фактором роста рынка стал рост цен на золото (на 44%) и увеличение объемов продаж через маркетплейсы, чья доля в общем объеме ювелирной розницы составила 9,4%, или 34% от всех онлайн-продаж. В сентябре доля маркетплейсов достигла 37% от общего объема интернет-продаж ювелирных изделий, или 10,5% от всего рынка. Прогнозируется, что по итогам 2024 года рынок ювелирной розницы достигнет 450 млрд рублей, что на 23% больше, чем в 2023 году (365 млрд рублей).

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы сдали свыше 220 кг золота за последние два года.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)