За год в Петербурге стало больше необычных декоративных растений

Всего за 2024 год было высажено 10 тысяч деревьев, 118 тысяч кустарников и 5,5 миллионов цветов.

В Петербурге подведены итоги работ по озеленению территорий, находящихся в ведении Комитета по благоустройству. Всего за 2024 год было высажено 10 тысяч деревьев, 118 тысяч кустарников и 5,5 миллионов цветов.

Основными породами деревьев, использованными для озеленения, стали липа, клён, ива и рябина, а среди кустарников наиболее популярны кизильник, барбарис, сирень, спирея и парковая роза. Однако всё большее распространение получают декоративные растения с уникальными формами крон, окраской листьев или ярким цветением, такие как остролистный клён Глобозум, красный дуб, пирамидальный тополь, гибридная розовая яблоня и Роял Ред, а также кроваво-красный боярышник.

Подготовка к весенним посадкам уже началась: высажены луковицы 298 тысяч тюльпанов, 27 тысяч декоративных луковиц, а также подснежников, крокусов, мускари, гиацинтов, нарциссов, сцилл и пушкиний.

В исторических районах города подбор ассортимента деревьев и кустарников осуществляется с учетом рекомендаций ландшафтных архитекторов, начиная с XVIII века, а посадки проводятся под строгим контролем КГИОП и специалистов Лесотехнического университета имени Кирова.

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Фото: Правительство Петербурга