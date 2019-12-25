Погода позволила коммунальщикам завершить дополнительные работы на улицах Петербурга

Тем не менее, с наступлением ночных заморозков в выходные на дорогах начал образовываться иней, поэтому коммунальные службы вновь приступили к противогололедной обработке, чтобы обеспечить безопасность для пешеходов и водителей.

Прошлая неделя в Петербурге оказалась относительно спокойной и достаточно теплой для середины ноября, что дало коммунальным службам возможность завершить ряд дополнительных работ по уборке городских улиц. Как рассказали в Комитете по благоустройству, четыре дня из семи в городе держалась плюсовая температура, что позволило дорожным бригадам сосредоточиться на устранении стойких загрязнений. Специалисты активно использовали чистящие средства, потратив за неделю более 6 тысяч литров "шампуня" для мойки магистралей.

Тем не менее, с наступлением ночных заморозков в выходные на дорогах начал образовываться иней, поэтому коммунальные службы вновь приступили к противогололедной обработке, чтобы обеспечить безопасность для пешеходов и водителей. Важным этапом подготовки городских дорог стало также сметание опавших листьев: с 4 по 10 ноября с улиц Петербурга было вывезено около тысячи кубометров мусора и 1200 тонн смета.

Кроме того, коммунальные службы прочистили почти 1,5 тысячи элементов системы водоотведения, в том числе патрубки и решетки. Работы по уборке опавших листьев также продолжались на зеленых территориях города — почти 800 гектаров насаждений были очищены от листвы. За неделю садово-парковыми предприятиями было отремонтировано 6,5 тысячи квадратных метров газонов и более 3 тысяч квадратных метров дорожек.

Коммунальные службы города продолжают подготовку зеленых насаждений к зиме: молодые посадки, многолетники и луковичные укрываются торфом или торфогрунтом для защиты от холодов. Защита от морозов готовится для цветников с тюльпанами, кустов роз, сирени и других растений. Работы ведутся с октября по декабрь в зависимости от погодных условий.

Сегодня для уборки улиц и площадей задействованы более 570 единиц спецтехники, а около 900 работников вручную очищают территории вокруг остановок, узкие тротуары и участки у пешеходных переходов.

Горожане, у которых возникают вопросы по содержанию и уборке автомобильных дорог, парков и скверов, могут обратиться в круглосуточную дежурную службу Комитета по благоустройству по телефону 314-60-13.

На этой неделе в Санкт-Петербурге ожидается переменчивая погода, при которой холодное предзимье сменится новым потеплением.

Фото: Комитет по благоустройству