Больше всего жалоб на переполненные мусорные баки поступает из Невского и Приморского районов

В самых проблемных районах к вывозу подключился сам "Невский экологический оператор", который координирует работу подрядчиков.

В пресс-службе "Невского экологического оператора" отчитались о вывозе мусора за прошедшие сутки. Наибольшее количество жалоб поступает от жителей правого берега Невского района и Приморского района.

В этих районах "Невский экологический оператор" собственными силами оказывал помощь генподрядчику "ЭкоЛэнд". 8 января там задействовано наибольшее количество ресурсов.

Усиленная работа также осуществляется в Выборгском и Калининском районах. Накануне на проспекте Просвещения, Северном проспекте, Тореза, Светлановском и Энгельса привели в надлежащее состояние контейнерные площадки.

Несмотря на то, что отдельные локальные проблемы в этих районах еще есть, общими усилиями удалось добиться последовательного сокращения числа жалоб. Невский экологический оператор.

Наиболее стабильная ситуация наблюдается в зоне ответственности компаний Автопарк №1 "Спецтранс" и "Петро-Васт". Региональный оператор продолжает отрабатывать обращения жителей, координировать действия собственных служб и подрядных организаций. В приоритете обеспечить регулярный вывоз ТКО и исключить складирование отходов.

Всего за прошедшие сутки вывезли 45 тысяч кубометров отходов, на линии находилось 427 единиц техники.

Напомним, петербуржцы стали жаловаться на несвоевременный вывоз мусора с 1 января.

Фото: ВКонтакте / Жители Калининского района / Лилия Сабитова