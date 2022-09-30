Появилось видео того, как СОБР накрывает казино в жилом доме

Казино организовали в квартире в жилом доме.

Сотрудниками экономической полиции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти обнаружили квартиру, которая по факту являлась казино. В отделение полиции для разбирательства доставили 2 администраторов и 3 клиентов.

Трехкомнатная квартира находится в доме №21 на улице Сикейроса. Ранее по факту незаконной организации и проведения азартных игр было возбуждено уголовное дело.

В ходе обыска были изъяты 27 игровых автоматов и 13 компьютеров, оборудование. Фигурантами уголовного дела стали мужчины 1985 года рождения и женщины 1981 года рождения. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее казино закрыли в доме на Энгельса.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО