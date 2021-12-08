В Пушкине со склада изъяли более 8 тысяч литров пива

Как выяснили полицейские, рабочие наклеивали на пивные банки и бутылки акцизные марки своей страны.

В Пушкине полиция выявила нелегальный склад с крупной партий слабоалкогольных напитков. Продукция была промаркирована акцизными марками другого государства, куда предназначалась для поставки. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В промышленном ангаре на 671 км Московского шоссе находилась крупная партия пивной продукции популярных брендов. В помещении ангара были задержаны восемь рабочих – граждане одной из стран ближнего зарубежья. Как выяснили полицейские, рабочие наклеивали на пивные банки и бутылки акцизные марки своей страны.

По результатам проверки изъято 917 коробок с более чем 18 тысячами бутылок пива общим объемом свыше 8 тысяч литров. В отношении коммерческой фирмы возбуждено административное расследование.

Ранее на птицефабрике в Ломоносовском районе нашли цех контрафактного алкоголя.

Видео: МВД