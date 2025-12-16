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Возле Московского вокзала привлекли к ответственности восемь таксистов

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Всего проверили свыше 10 транспортных средств.

Транспортные полицейские Петербурга пресекли деятельность нелегальных таксистов на площади у Московского вокзала. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО. 

В рамках профилактического рейда особое внимание уделили выявлению нарушителей, чья деятельность создает угрозу безопасности пассажиров и участников дорожного движения. Всего проверили свыше 10 транспортных средств. По итогам составлены протоколы о восьми административных правонарушениях по ст. 48 Закона Петербурга от 31.05.2010 №273-70 "Об административных правонарушениях в Петербурге". 

В числе выявленных нарушений – отсутствие на автомобилях опознавательных знаков и необходимого пакета документов. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Купчино прошел масштабный рейд. 

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Теги: рейд, такси
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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