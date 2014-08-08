  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:07
127
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В ходе рейда на стройках в Шушарах задержали пятерых мигрантов

0 0

Документы проверили у 63 иностранцев.

Полицейские провели профилактический рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства на территории Пушкинского района. В мероприятии также были задействованы Спецполк, миграционная служба и кинологи, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Документы проверили у 63 иностранцев, у пятерых из них выявили нарушения миграционного законодательства. Нарушителей доставили в отдел и привлекли к ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ. Информацию о них внесли в реестр контролируемых лиц.

Ранее мы сообщили о том, что рейды состоялись на стройках и мусорном полигоне в Ломоносовском районе. Тогда в полицию доставили 10 мигрантов. В том числе, документы проверили у иностранцев, проживающих в бараках на территории осматриваемых объектов. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: миграционный рейд, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии