В Ломоносовском районе прошли рейды на стройках и мусорном полигоне

Десять иностранцев, у которых были выявлены нарушения миграционного законодательства, были доставлены в полицию.

С внезапного визита полицейских началось утро у рабочих-мигрантов в Ломоносовском районе Ленобласти. Подробностями рейда поделились в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейской проверке подверглись несколько строительных объектов и крупный мусорный полигон, расположенные в непосредственной близости от аэропорта "Пулково" на территории Ломоносовского района Ленинградской области.

Полицейские проверили документы у нескольких десятков мигрантов, в том числе проживающих в бараках на территории осматриваемых объектов. Десять иностранцев, у которых были выявлены нарушения миграционного законодательства, были доставлены в полицию и привлечены к административной ответственности.

Не остались без внимания и иностранцы-водители. Задействованными в рейде сотрудниками Госавтоинспекции были проверены более сотни автомобилей. Выявлены десятки административных правонарушений. Нарушителям выписаны штрафы за непристегнутые ремни, отсутствие страховки и выявленные технические неисправности.

Ранее в Московском районе проходили оперативно-профилактические мероприятия.

Видео: МВД по СПб и ЛО