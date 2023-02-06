В центре Петербурга закрыли девять незаконных торговых точек

В Центральном районе Петербурга продолжают борьбу с незаконными торговлей и рекламой.
По информации районной администрации, накануне уполномоченные сотрудники проинспектировали Дворцовую площадь, улицу Марата и площадь Восстания. В результате закрыли девять точек, составлено четыре протокола об административных правонарушениях.
Напоминаем, межведомственная группа ежедневно инспектирует территорию Центрального района. Уважаемые граждане, не поощряйте незаконную коммерческую деятельность и не приобретайте товары сомнительного качества.
Пресс-служба администрации Центрального района Петербурга
Фото: пресс-служба администрации Центрального района Петербурга
