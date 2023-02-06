В центре Петербурга закрыли девять незаконных торговых точек

Составлено четыре протокола об административных правонарушениях.

В Центральном районе Петербурга продолжают борьбу с незаконными торговлей и рекламой.

По информации районной администрации, накануне уполномоченные сотрудники проинспектировали Дворцовую площадь, улицу Марата и площадь Восстания. В результате закрыли девять точек, составлено четыре протокола об административных правонарушениях.

Напоминаем, межведомственная группа ежедневно инспектирует территорию Центрального района. Уважаемые граждане, не поощряйте незаконную коммерческую деятельность и не приобретайте товары сомнительного качества. Пресс-служба администрации Центрального района Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге изъяли 500 килограммов незаконно продававшихся овощей и фруктов у метро.

Фото: пресс-служба администрации Центрального района Петербурга