В центре Петербурга закрыли девять незаконных торговых точек
Сегодня, 10:30
134
В центре Петербурга закрыли девять незаконных торговых точек

Составлено четыре протокола об административных правонарушениях.

В Центральном районе Петербурга продолжают борьбу с незаконными торговлей и рекламой. 

По информации районной администрации, накануне уполномоченные сотрудники проинспектировали Дворцовую площадь, улицу Марата и площадь Восстания. В результате закрыли девять точек, составлено четыре протокола об административных правонарушениях. 

Напоминаем, межведомственная группа ежедневно инспектирует территорию Центрального района. Уважаемые граждане, не поощряйте незаконную коммерческую деятельность и не приобретайте товары сомнительного качества. 

Пресс-служба администрации Центрального района Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге изъяли 500 килограммов незаконно продававшихся овощей и фруктов у метро. 

Фото: пресс-служба администрации Центрального района Петербурга 

Теги: незаконная торговля, центральный район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

