Нелегальную парковку в Муринском парке ликвидировали

Владельцы авто, припаркованных на этой стоянке, были привлечены к административной ответственности.

Сотрудники петербургских комитетов и местной администрации ликвидировали нелегальную парковку на территории Муринского парка. Информация об этом появилась в пресс-службе Комитета по контролю за имуществом Северной столицы.

Отреагировали на многочисленные обращения граждан и оперативно освободили парк от незаконной автостоянки, участок под которую был самовольно занят и обнесен железным забором. Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

По данным комитета, парковочная зона на территории общего пользования не имела ни договора об аренде участка, ни каких-либо обременений. На месте нелегальной парковки были демонтированы ограждения, а также эвакуированы автомобили. В отношении их владельцев были возбуждены административные дела.

Сегодня мы рассказывали, что бывший заместитель главы администрации Муринского городского поселения Алексей Бекетов был признан судом виновным в получении крупной взятки.

Видео: Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга