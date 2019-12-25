В Петербурге участковым могут платить 2 млн рублей за первый контракт.

В Петербурге предложили установить выплату в размере 2 млн рублей для участковых уполномоченных полиции, которые впервые заключат контракт о службе. Соответствующий проект постановления губернатора опубликовали 30 октября для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Получить деньги смогут специалисты со средним профессиональным или высшим образованием, за исключением выпускников ведомственных вузов. Мера будет распространяться на контракты, заключённые с 1 января 2027 года. Координировать выплаты планируют через городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Согласно проекту, средства будут перечислять на банковский счёт без подачи дополнительных заявлений. Первый миллион рублей выплатят в течение 20 рабочих дней после заключения контракта. Ещё по 500 тыс. рублей сотрудник получит после первого и второго полных года службы.

Условием получения выплаты станет обязательство прослужить в органах не менее 5 лет. Если сотрудник уволится досрочно или перейдёт на должность, не входящую в установленный перечень, деньги придётся вернуть в городской бюджет за вычетом уплаченного НДФЛ.

Возврат средств не потребуется в случае гибели сотрудника, увольнения по состоянию здоровья или в связи с болезнью, признания недееспособным, сокращения должности. Исключение предусмотрено и для ситуации, когда истекает срок первого срочного контракта, но сотрудник заключает новый продолжительностью не менее года.

Финансировать программу планируют из бюджета Петербурга в пределах средств, выделенных профильному комитету.

Необходимость дополнительных мер поддержки связана в том числе с нехваткой кадров в полиции. В 2025 году начальник ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин сообщал об устойчивой тенденции к увольнениям сотрудников из-за недостаточного денежного содержания. По его словам, уровень оплаты труда затрудняет конкуренцию с другими работодателями.

Особенно остро кадровый дефицит ощущается среди участковых. По данным, озвученным Плугиным, в среднем по городу некомплект составлял 45 %, а в центральных районах превышал 70 %. Годом ранее этот показатель по Петербургу находился на уровне 34,8 %.

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Фото: Piter.TV