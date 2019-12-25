Курица в Петербурге подорожала на 12% с начала 2026 года

Цены на куриное мясо в Петербурге резко выросли осенью.

Куриное мясо заметно подорожало в Петербурге и Ленинградской области. По данным Петростата, в сентябре средняя стоимость килограмма охлаждённой или замороженной курицы в Северной столице составила 275 рублей. По сравнению с концом 2025 года цена увеличилась на 12 %.

Выросла и стоимость отдельных частей птицы. Куриные окорочка в Петербурге подорожали на 8 % и теперь обходятся покупателям в среднем в 320 рублей за килограмм. В Ленинградской области рост цен на курицу оказался ещё заметнее.

При этом другие виды мяса изменились в цене иначе. Свинина в Петербурге подешевела почти на 4 %, до 353 рублей за килограмм. Говядина, напротив, подорожала на 10 % — до 807 рублей.

Ранее цены на куриное мясо долгое время оставались относительно стабильными, несмотря на увеличение расходов производителей. На себестоимость влияют стоимость кормов, логистика, высокая ключевая ставка, а также подорожание импортных ветеринарных препаратов и кормов. Ещё одной причиной специалисты называют распространение птичьего гриппа.

Заметно выросла в цене и индейка. По данным, приведённым в публикации, за год средняя розничная стоимость килограмма этого мяса в России увеличилась с 328 до 475 рублей. Среди причин называют высокий спрос и нехватку инкубационных яиц. Кроме того, оптовые цены на филе куриной грудки, по данным экспертного мониторинга, выросли почти на 40 %.

При этом покупатели не отказываются от курицы, но меняют потребительские привычки. По информации торговых сетей, некоторые чаще выбирают индейку, полуфабрикаты и маринованное мясо. Другие переключаются на более доступную по цене свинину.

Ранее Роспотребнадзор предупредил бизнес Петербурга и Ленобласти о главных ошибках при продаже маркированных товаров.

Фото: Pxhere