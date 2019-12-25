В вузе Ленобласти выявили факт организации нелегальной миграции

Фактически приезжие студенты в образовательной организации не обучались.

Полицейские выявили факт организации нелегальной миграции в одном из вузов Ленобласти. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.

В ноябре 2024 года от имени учреждения было оформлено не менее 20 приглашений на обучение иностранцам из арабских и других стран, в дальнейшем обучение продлевали. Мигранты въехали на территорию страны и встали на учет в подразделении миграции. Но фактически приезжие студенты в образовательной организации не обучались.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий по установлению лиц, которые причастны к организации противоправной деятельности. Материалы расследования передали в миграционную службу для решения вопроса о миграционном статусе указанных "студентов".

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Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти